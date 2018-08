Polizeipräsidium Neubrandenburg / Erneut ein Toter beim Baden in ...

Erneut ein Toter beim Baden in der Ostsee im Landkreis Vorpommern-Greifswald

Heringsdorf - Am 20.08.2018 gegen 16:30 Uhr wurde die Polizei von der Rettungsleitstelle Vorpommern-Greifswald darüber informiert, dass am Strand von Zinnowitz der Notarzt im Einsatz war. Dort hatten Badegäste gegen 16:00 Uhr einen Mann leblos im Wasser festgestellt und an Land gebracht. Sofort eingeleitete Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos. Der eingesetzte Notarzt konnte nur noch den Tod der 81-jährigen Mannes aus Sachsen-Anhalt feststellen. Der Kriminaldauerdienst des KK Anklam kam zum Einsatz. Hinweise auf eine Straftat liegen gegenwärtig nicht vor.

Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst

