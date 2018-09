Polizeipräsidium Neubrandenburg / Evakuierung nach Gasaustritt ...

Evakuierung nach Gasaustritt (LK Mecklenburgische Seenplatte)

Mirow -

Am 28.08.2018, gegen 20:20 Uhr, wurde der Rettungsleitstelle telefonisch mitgeteilt, dass es in Mirow in einer Pension zu einem unkontrollierten Gasaustritt gekommen sei. Eine 56-jährige Frau verspürte hier ein Unwohlsein und bat ihren Mann, den Notruf zu wählen. Die alarmierten Freiwilligen Feuerwehren aus Mirow und Neustrelitz, die mit einem Gefahrengutzug vor Ort erschienen, evakuierten das Gebäude. Ein Notarzt versorgte die Frau, die zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden musste. Insgesamt wurden zeitweise acht Personen aus der Pension und den beiden Nachbargebäuden evakuiert. Außer der benannten Frau, wurden keine weiteren Personen verletzt.Eine durchgeführte Gaskonzentrationsmessung bestätigte den Verdacht, dass Kohlenstoffmonoxid ausgetreten war. Die Gasaustrittsstelle konnte an einem Gasofenrohr gefunden werden. Der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg prüft nun, ob daran eine willentliche Manipulation vorgenommen wurde. Nach einer Lüftung aller Räume und einer Abschlussprüfung durch die Feuerwehr, konnten die Bewohner und Gäste wieder zurück in die Gebäude.

Im Auftrag Annette Klinger Polizeiführerin vom Dienst

OTS: Polizeipräsidium Neubrandenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/108747 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_108747.rss2

Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg Pressestelle Nicole Buchfink Telefon: 0395/5582-2040 Fax: 0395/5582-2006 E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst Telefon: 0395/5582-2223 Fax: 0395/5582-2026

Auf Twitter: @Polizei_PP_NB