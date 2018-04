Polizeipräsidium Neubrandenburg / Fahrer eines Leichtkraftrades ...

Fahrer eines Leichtkraftrades unter erheblicher Einwirkung von Alkohol festgestellt

Ribnitz-Dammgarten -

Am 08.04.2018 gegen 19:00 Uhr führten Polizeibeamte des Polizeirevieres Ribnitz-Dammgarten eine Geschwindigkeitskontrolle in 18311 Freudenberg in der Marlower Straße eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Dabei stellten sie ein Leichtkraftrad ohne gültiges Versicherungskennzeichen fest. Bei der durchgeführten Verkehrskontrolle stellten sie beim 51-jährigen Fahrzeugführer Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,93 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt, bei ihm wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt, sein Führerschein wurde beschlagnahmt und es wurde Anzeige wegen Fahrens unter Alkohol erstattet.

Im Auftrag

Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

