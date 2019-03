Polizeipräsidium Neubrandenburg / Fahrlässige Brandstiftung in ...

Fahrlässige Brandstiftung in Weitenhagen (Landkreis Vorpommern-Greifswald)

Greifswald -

Am 13.03.2019, um 16:17 Uhr, wurde der Einsatzleitstelle des PP Neubrandenburg mitgeteilt, dass in einem Einfamilienhaus in Weitenhagen ein Schwelbrand entstanden ist. Der 74-jährige Hauseigentümer führte im Dachgeschoss Lötarbeiten durch. Dabei entstand ein Schwelbrand im Dämmmaterial, welchen der Eigentümer nicht mehr unter Kontrolle bekam. Dieser Schwelbrand weitete sich zu einem offenen Brand aus, welcher durch die 20 eingesetzten Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Dersekow, Weitenhagen, Behrenhoff und Dargelin gelöscht werden konnte. Personen wurden nicht verletzt. Am Gebäude entstand ein Schaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Der Kriminaldauerdienst aus Anklam hat die Ermittlungen aufgenommen.

