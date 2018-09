Polizeipräsidium Neubrandenburg / Fahrraddieb auf frischer Tat ...

Fahrraddieb auf frischer Tat in Heringsdorf gestellt

Heringsdorf - Ein Polizeibeamter konnte am 01.09.2018 gegen 23:50 Uhr auf der Strandpromenade in Heringsdorf den Diebstahl eines Fahrrades vereiteln. Der Polizeibeamte befand sich in seiner Freizeit auf der Promenade und beobachtet, wie ein 24-jähriger polnischer Staatsbürger mit einem Bolzenschneider das Schloss eines Fahrrades durchtrennte. Er konnte den Täter noch am Tatort stellen und bis zum Eintreffen seiner Kollegen festhalten. Das Fahrrad konnte vor Ort seinem Eigentümer übergeben werden.

Im Auftrag Thomas-Michael Neumann, Kriminalhauptkommissar, Polizeipräsidium, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst

