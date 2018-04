Polizeipräsidium Neubrandenburg / Fahrraddiebe entwenden Kindern ...

Fahrraddiebe entwenden Kindern ihre Beute bei der Schnitzeljagd

Waren -

Am 07.04.2018. gegen 17:45 Uhr, erschien auf dem PHR Waren eine Gruppe "kleiner Polizisten". Es handelte sich um eine Gruppe Kinder, welche im Rahmen einer Geburtstagsfeier eine Schnitzeljagd mit ihren Eltern durchführten. Ziel war es, nach unterschiedlichen Etappen, ein "gestohlenes" Fahrrad aufzufinden, welches die Eltern am Mühlenberg neben der Freilichtbühne verschlossen deponiert hatten. Am Fundort angekommen fanden die kleinen Detektive jedoch nur noch das aufgebrochene Schloss des Fahrrades vor. Ein dreister echter Dieb hatte sich des Fahrrades angenommen. Dabei handelt es sich um ein 28" Damenrad in schwarz, der Marke NSU-Comfort. Auffällig daran ist ein auf dem Heckträger montierter Holzkorb. Zeugen werden gebeten sich an das Polizeihauptrevier Waren unter der Telefonnummer 03991-176224, an jede andere Polizeidienststelle oder über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu wenden.

Einen kleinen Trost gab es für die Nachwuchspolizisten dann doch noch, sie erhielten eine kleine Führung durch das Polizeihauptrevier in Waren.

