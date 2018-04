Polizeipräsidium Neubrandenburg / Fahrzeugführer fährt unter ...

Fahrzeugführer fährt unter Einfluss von Drogen und leistet Widerstand gegen Polizeibeamte

Waren -

Am 07.04.2018, gegen 22:15 Uhr, fiel den Polizeibeamten des Polizeihauptrevieres Waren in Möllenhagen ein Fahrzeug auf, welches mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch die Ortschaft fuhr. Auf der B192, kurz vor dem Ortsausgang Möllenhagen in Fahrtrichtung Neubrandenburg konnte die Polizeibeamten den Wagen einholen und anhalten. Der Fahrer, ein 27 jähriger Stavenhagener, zeigte deutliche Anzeichen für Drogenkonsum. Er wurde zwecks Blutprobenentnahme nach Waren gebracht. Dort versuchte er sich körperlich gegen die Blutprobenentnahme zu wehren und musste durch die Beamten fixiert werden. Nun erwartet ihn neben der Anzeige wegen Fahrens unter Einfluss von Betäubungsmittel auch noch eine Strafanzeige wegen Wiederstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Im Auftrag

Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

OTS: Polizeipräsidium Neubrandenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/108747 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_108747.rss2

Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg Pressestelle Nicole Buchfink Telefon: 0395/5582-2040 Fax: 0395/5582-2006 E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst Telefon: 0395/5582-2223 Fax: 0395/5582-2026

Auf Twitter: @Polizei_PP_NB