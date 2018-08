Polizeipräsidium Neubrandenburg / Fahrzeugführer hat zu tief ins ...

Fahrzeugführer hat zu tief ins Glas geschaut und verursacht einen Verkehrsunfall

Sassnitz -

Am 24.08.2018 gegen 20:25 Uhr ereignete sich auf einem Wohnhausparkplatz am Lanckener Ring in 18546 Sassnitz ein Verkehrsunfall unter Einwirkung von Alkohol. Der 69-Jährige Fahrer eines PKW Kia stieß beim Versuch seinen PKW rückwärts in eine Parklücke einzuparken gegen den ordnungsgemäß geparkten PKW Dacia eines 80-jährigen Fahrzeughalters. Durch den Zusammenstoß wurden mehrere Anwohner auf den Sachverhalt aufmerksam. Diese konnten beobachten, wie der 69-jährige Fahrzeugführer stark schwankend aus seinem Fahrzeug ausstieg. Hierbei konnte er einen Sturz nur dadurch verhindern, dass er sich an der Fahrertür festhielt. Anschließend ging er mit stark schwankenden Gang in Richtung der Haustür des Wohnhauses. Bereits nach 10 Metern fiel er in die Rabatte vor dem Wohnhaus und blieb dort liegen. Beim Eintreffen der eingesetzten Polizeibeamten des Polizeirevieres Sassnitz bestätigte der Sachverhalt. Der Fahrzeugführer war so stark alkoholisiert, dass er nicht in der Lage war das Atemalkoholmessgerät zu beatmen. Aus diesem Grund wurde ein Rettungswagen zum Einsatz gebracht. Durch diesen wurde der Fahrzeugführer ins SANA-Krankenhaus nach Bergen gebracht. Dort wurde er mit Verdacht auf Alkoholvergiftung stationär aufgenommen. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.000,-EUR. Gegen den Fahrzeugführer wurde Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs erstattet und sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Im Auftrag

Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

OTS: Polizeipräsidium Neubrandenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/108747 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_108747.rss2

Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg Pressestelle Nicole Buchfink Telefon: 0395/5582-2040 Fax: 0395/5582-2006 E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst Telefon: 0395/5582-2223 Fax: 0395/5582-2026

Auf Twitter: @Polizei_PP_NB