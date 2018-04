Polizeipräsidium Neubrandenburg / Fahrzeugführer unter ...

Fahrzeugführer unter erheblicher Einwirkung von Alkohol gestellt

Stralsund -

Am 07.04.2018 gegen 17:10 Uhr meldete ein Zeuge über Notruf der Polizei, dass er sich auf der B105 befindet und vor ihm ein PKW Hyundai in Schlangenlinie fährt. Durch die eingesetzten Polizeibeamten des Polizeihauptrevieres Stralsund konnte das Fahrzeug an der freien Tankstelle in Martensdorf festgestellt werden. Der Fahrzeugführer, ein 33-Jähriger aus Sassnitz, befand sich gerade in der Tankstelle und kaufte Alkohol. Der Fahrzeugführer wurde einer Kontrolle unterzogen. Dabei wurde Alkoholgeruch in seiner Atemluft festgestellt. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,15 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersag und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Gegen ihn wurde Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr erstattet.

Im Auftrag

Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

