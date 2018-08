Polizeipräsidium Neubrandenburg / Fahrzeugführer unter ...

Fahrzeugführer unter erheblicher Einwirkung von Alkohol gestellt

Malchin -

Am 25.08.2018 gegen 18:00 Uhr bemerkte eine Streifenwagenbesatzung des Polizeirevieres Malchin in der Stavenhagener Straße in 17139 Malchin einen PKW Audi. Das Fahrzeug fiel ihnen durch seine unsichere Fahrweise auf. Sie entschlossen sich den Fahrzeugführer einer Kontrolle zu unterziehen und setzten auf ihrem Fahrzeug das Blaulicht, um auf sich aufmerksam zu machen. Dieses wurde durch den Fahrzeugführer nicht beachtet und er setzte sein Fahrt fort. Dabei wollte er nach rechts in Richtung Duckow abbiegen. Dieses Abbiegemanöver gelang ihm aber nicht, da er von der Fahrbahn abkam und in den Straßengraben rutschte. Dort fuhr er sich mit dem Fahrzeug fest. Bei der Anschließenden Kontrolle des 46-jährigen Fahrzeugführers wurde Alkoholgeruch in seiner Atemluft festgestellt. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,12 Promille. Gegen den Fahrzeugführer wurde Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Die Bergung des Fahrzeuges wird durch Angehörige des Fahrzeugführers realisiert.

