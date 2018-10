Polizeipräsidium Neubrandenburg / Fahrzeugführerin ohne ...

Fahrzeugführerin ohne Fahrerlaubnis und mit 2,75 Promille aus dem Verkehr gezogen

Neubrandenburg -

Am 20.10.2018 gegen 20:00 Uhr meldeten Zeugen der Polizei, dass auf der L35 zwischen Neubrandenburg und Neddemin ein PKW Renault Laguna in starker Schlangenlinie auf der Fahrbahn fährt. Hierauf wurden sofort Polizeibeamte des Polizeihauptrevieres Neubrandenburg zum Einsatz gebracht. Durch die eingesetzten Beamten konnte das Fahrzeug auf der L35 auf Höhe der Abfahrt nach Trollenhagen festgestellt und angehalten werden. Bei der daraufhin durchgeführten Verkehrskontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft der 34-jährigen Fahrzeugführerin fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,75 Promille. Des Weiteren stellten die Beamten fest, dass die Fahrzeugführerin nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis zum Führen des PKW ist. Gegen sie wurde Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis erstattet.

Im Auftrag

Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

OTS: Polizeipräsidium Neubrandenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/108747 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_108747.rss2

Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg Pressestelle Nicole Buchfink Telefon: 0395/5582-2040 Fax: 0395/5582-2006 E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst Telefon: 0395/5582-2223 Fax: 0395/5582-2026

Auf Twitter: @Polizei_PP_NB