Polizeipräsidium Neubrandenburg / Frau nach Vorfahrtsfehler ...

Frau nach Vorfahrtsfehler schwer verletzt

Ribnitz-Damgarten - Am 29.09.2018, gegen 10.30 Uhr ereignet sich auf der L 192 zwischen Steinhagen und Richtenberg an der Einmündung Berthke ein Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person. Der 62-jährige Fahrer eines Citroen Belingo befuhr die Gemeindestraße aus Richtung Berthke und bog an der L 192 nach links in Richtung Steinhagen ab. Zu diesem Zeitpunkt befuhr eine 60-jährige Fahrerin eines Skoda die L 192 aus Richtung Steinhagen in Richtung Richtenberg. In Höhe der Einmündung Berthke kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, da der 62-jährige Citroenfahrer die Vorfahrt nicht gewährte. Die 60-jährige Fahrerin des Pkw Skoda wurde schwer verletzt in das Krankenhaus Stralsund gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt 11.000,- Euro, die durch Abschleppunternehmen geborgen wurden. Die L 192 war in der Zeit von 10.50 bis 12.15 Uhr voll gesperrt.

