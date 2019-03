Polizeipräsidium Neubrandenburg / Frau verursacht unter Einfluss ...

Frau verursacht unter Einfluss von Betäubungsmittel einen Verkehrsunfall und flüchtet vom Unfallort

Stralsund -

Durch Zeugen wurde beobachtet wie am 29.03.2019 gegen 21:00 Uhr ein PKW VW Golf die Lindenallee in Stralsund rückwärts befuhr. Der PKW kam dabei nach links von der Fahrbahn ab und streifte einen parkenden PKW Skoda Kodiaq. Danach parkte die Fahrzeugführerin den PKW in eine Parklücke ein und verließ zu Fuß die Unfallstelle. Die eingesetzten Beamten des PHR Stralsund konnten schnell die Anschrift der 38-jährigen Fahrzeugführerin ermitteln und suchten die Anschrift auf. In der Wohnung befanden sich zwei Männer, welche die Beamten in die Wohnung ließen. Die beschuldigte Fahrzeugführerin versteckte sich und wurde im Schlafstubenschrank festgestellt. Bei einer Kontrolle der Fahrtüchtigkeit stellten die Beamten fest, dass die Fahrzeugführerin unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand. Bei ihr wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt. In der Wohnung wurden Drogen und Utensilien zum Konsum von Drogen gefunden. Diese Sachen wurden sichergestellt. Gegen die anwesenden Personen wurde Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erstattet. Gegen die Fahrzeugführerin wurde außerdem noch Anzeige wegen Unfallflucht und Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Die weitere Bearbeitung übernimmt die Kriminalpolizei. Der durch den Verkehrsunfall verursachte Sachschaden wird beim Skoda auf 2000 EURO und beim VW Golf auf 200 EURO geschätzt.

