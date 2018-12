Polizeipräsidium Neubrandenburg / Garagenaufbrüche in Jarmen

Garagenaufbrüche in Jarmen

Anklam - Am Donnerstagabend wurde die Polizei in Anklam zu einem möglichen Garagenaufbruch nach Jarmen in die Scheunenstraße gerufen. Ein Anwohner hatte in dem Garagenkomplex Taschenlampenlicht und auffällige Geräusche wahrgenommen und die Polizei informiert. Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich der oder die bisher unbekannten Täter in den späten Abendstunden des 06.12.2018 gewaltsam Zutritt zu sieben Garagen im Garagenkomplex der Scheunenstraße. Da bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt die Eigentümer der angegriffenen Garagen nicht bekannt sind, kann zu möglichem Diebesgut keine Aussage getroffen werden. Die Kriminalpolizei Anklam hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Ermittlungen dauern gegenwärtig an und die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und die Eigentümer der betroffenen Garagen werden gebeten, sich an die Einsatzleitstelle Neubrandenburg unter 0395/5582-2224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Im Auftrag Thomas-Michael Neumann, Kriminalhauptkommissar, Polizeipräsidium, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst

