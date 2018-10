Polizeipräsidium Neubrandenburg / Garagenbrand in 18442 Negast

Garagenbrand in 18442 Negast

PR Grimmen - Am 26.10.2018,um 11:27 Uhr wurde die Einsatzleitstelle der Polizei in Neubrandenburg zum Brand einer alleinstehenden Garage,in Negast informiert. Bei Eintreffen der Rettungskräfte brannte eine Garage in voller Ausdehnung.Durch die Kameraden der Feuerwehren aus Stralsund, Negast, Steinhagen und Zarrendorf konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden. Die Kameraden verhinderten ein Übergreifen der Flammen auf ein daneben stehendes Haus. In der Garage stand ein PKW,der in den Flammen verbrannte. Personen wurden nicht verletzt. Nach ersten Angaben entstand ein Sachschaden von ca. 60.000 Euro. Die Brandursache ist unklar,ein Fremdverschulden kann nicht ausgeschlossen werden. Daher hat der Kriminaldauerdienst die Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen.

Im Auftrag

Jürgen Kolletzki Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

