Polizeipräsidium Neubrandenburg / Garagenbrand in Friedland, ...

Garagenbrand in Friedland, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

Friedland/ Mecklenburg - Am Dienstag, den 13.03.2018 gegen 00:10 Uhr bemerkte ein Passant eine Rauchentwicklung aus einer Garage im Garagenkomplex Heinrich-Köhn-Straße in Friedland. Sein Verdacht eines Brandes bestätigte sich. Durch ihn wurde auch die Feuerwehr verständigt. Diese war mit drei Einsatzfahrzeugen und 15 Kameraden im Einsatz. In der Garage befanden sich alte KFZ-Teile. Es entstand ein Schaden von ca. 500,-Euro. In Würdigung der Gesamtumstände besteht gegenwärtig der Verdacht der vorsätzlichen Brandstiftung. Die Beamten des Kriminaldauerdienstes des Kriminalkommissariats Neubrandenburg haben die Ermittlungen aufgenommen.

Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst

OTS: Polizeipräsidium Neubrandenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/108747 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_108747.rss2

Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg Pressestelle PKin Nicole Buchfink / Katrin Kleedehn Telefon: 0395/5582-2040/2041 Fax: 0395/5582-2006 E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst Telefon: 0395/5582-2223 Fax: 0395/5582-2026

Imagebroschüre des PP NB: http://www.unserebroschuere.de/polizei-neubrandenburg/webview/ Imagefilm der Polizei M-V: http://www.im.mv-regierung.de/film/kurz.html Polizei M-V auf facebook: https://www.facebook.com/PolizeiMV