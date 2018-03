Polizeipräsidium Neubrandenburg / Gartenlaubeneinbrüche in ...

Gartenlaubeneinbrüche in Sponholz (LK Mecklenburgische - Seenplatte)

Friedland - Am 17.03.2018 gegen 10:45 Uhr wurde die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg über mehrere Gartenlaubeneinbrüche in einer Kleingartenanlage in Sponholz informiert. Nach den bisherigen Erkenntnissen griffen der oder die unbekannten Täter in der Zeit vom 13.03.2018 bis zum 17.03.2018 vier umfriedete, nebeneinanderliegende Gärten an. Sie drangen gewaltsam in die Gartenhäuser ein und entwendeten u.a. Kleinwerkzeuge. Ob noch weitere Gärten betroffen sind, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt. Die verursachte Schadenshöhe wird auf ca. 750,00 EUR geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Spurensicherung vor Ort durchgeführt und die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Wer sachdienliche Hinweise zu den vorliegenden Einbrüchen geben kann oder Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich an die Polizei in Friedland unter der Telefonnummer 039601-3000, jede andere Polizeidienststelle oder an die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu wenden.

Im Auftrag Steffen Mai Kriminalhauptkommissar Sachbearbeiter Einsatzleitstelle (V) Polizeipräsidium Neubrandenburg Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

