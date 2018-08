Polizeipräsidium Neubrandenburg / Graffiti-Sprayer in Greifswald ...

Graffiti-Sprayer in Greifswald erwischt (LK Vorpommern-Greifswald)

Greifswald -

Am 19.08.2018 gegen 08:00 Uhr begab sich der Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde St. Nikolai zum Dom und stellte dort eine männliche Person fest, welche den Dom mit roter Farbe besprühte. Nachdem er den Mann ansprach, lief dieser in Richtung Innenstadt davon. Beamte des sofort informierten Polizeihauptreviers Greifswald konnten den Tatverdächtigen im Bereich der Rakower Straße stellen. Hilfreich dabei war die sehr gute Personenbeschreibung, die der Pfarrer geben konnte. Da der gestellte Mann zuvor auch noch seine Geldbörse am Tatort verloren und rote Farbe an den Händen hatte, erhärtete sich der Tatverdacht gegen den 27-Jährigen. Er wies einen Atemalkoholwert von über 1,4 Promille auf. Bei der Durchsuchung seiner Kleidung wurden zudem Betäubungsmittel gefunden. Der an der Domwand verursachte Sachschaden wird durch die Polizei auf ca. 500 EUR geschätzt. Der 27-Jährige muss sich nun wegen Sachbeschädigung und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Im Auftrag Annette Klinger Polizeiführerin vom Dienst

