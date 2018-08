Polizeipräsidium Neubrandenburg / Häufung von ...

Häufung von Diebstahlshandlungen im Bereich des Polizeireviers Heringsdorf, Landkreis Vorpommern-Greifswald

Heringsdorf - In der Zeit vom 25.08.2018, 12:00 Uhr bis 26.08.2018, 12:00 Uhr kam es im Bereich des PR Heringsdorf zu einer Häufung von Diebstahlsdelikten. In der genannten Zeit wurden zwei Thule-Fahrradträger, zwei Elektrobikes, ein Erwachsenendreirad und fünfzehn, zum Teil hochwertige, Fahrräder entwendet. Zwei hochwertige Fahrräder konnten durch die Eigentümer wieder aufgefunden werden. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 22.000,-Euro. Ein dreister Diebstahl ereignete sich in der Schmetterlingsfarm Trassenheide. Hier hatte ein bislang unbekannter Täter während der Geschäftszeit eine Vitrine aufgebrochen und ausgestellte Exemplare entwendet. Der Schaden beläuft sich hier auf ca. 10.000,-Euro. Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Anklam haben die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Unterstützung bei der Aufklärung dieser Straftaten. Wer Hinweise zu den Tätern oder Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht hat, wird gebeten, sich an die Polizei in Heringsdorf unter Telefon 03837 8279224 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de seine Mitteilung weiterzugeben.

Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst

