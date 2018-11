Polizeipräsidium Neubrandenburg / Hakenkreuzschmiererei in ...

Hakenkreuzschmiererei in Blankensee, Ortsteil Friedrichsfelde (LK Mecklenburgische Seenplatte)

Neustrelitz - Am 03.11.2018, gegen 14:30 Uhr wurde polizeilich bekannt, dass es in Blankensee, Ortsteil Friedrichsfelde zu einer Hakenkreuzschmiererei gekommen ist. An einem Baum am Eingang des Friedhofes haben bislang unbekannte Tatverdächtige ein ca. 0,25m mal 0,35m großes Hakenkreuz mit silberner Farbe gesprüht. Erste Ermittlungen ergaben, dass das Hakenkreuz in der Zeit vom 01.11.18, 16:00 Uhr bis zum 03.11.18, 13:15 Uhr gesprüht worden sein muss. Die Ermittlungen dauern gegenwärtig an und die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeihauptrevier Neustrelitz unter 03981/258-224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Im Auftrag Holger Bahls Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

OTS: Polizeipräsidium Neubrandenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/108747 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_108747.rss2

Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg Pressestelle Nicole Buchfink Telefon: 0395/5582-2040 Fax: 0395/5582-2006 E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst Telefon: 0395/5582-2223 Fax: 0395/5582-2026

Auf Twitter: @Polizei_PP_NB