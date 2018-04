Polizeipräsidium Neubrandenburg / Herrenloser Koffer löst ...

Herrenloser Koffer löst Einsatz der Polizei aus

Neustrelitz -

Am 23.04.2018 gegen 18:10 Uhr meldete eine Mitarbeiterin der Comerzbank in 17235 Neustrelitz (Markt 10), dass sich in der Bank ein herrenloser Koffer befindet. Da man befürchtet, dass es sich dabei um einen gefährlichen Gegenstand handelt wurden durch die Bankangestellte alle Mitarbeiterin der Filiale evakuiert. Die Bewohner des Hauses wurden von ihr ebenfalls über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt und diese verließen ebenfalls das Haus. Beim Eintreffen der eingesetzten Polizeibeamten des Polizeihauptrevieres Neustrelitz bestätigte sich der Sachverhalt. Im Vorraum der Bank bei den Geldautomaten stand ein herrenloser Koffer. Bei der Besichtigung der Videoaufnahmen der Bank konnte auf den Aufnahmen eine Frau Identifiziert werden, welcher der Koffer gehörte. Durch Mitarbeiter der Bank wurde diese als Kundin der Bank identifiziert. Die Frau wurde angerufen und kam zum Einsatzort. Dort öffnete sie im Beisein der Polizei ihren Koffer. Im Koffer befand sich ein Musikinstrument (Saxophon). Die Frau konnte ihren Koffer mit dem Instrument wieder in Empfang nehmen. Anschließend konnten alle Mitarbeiter und Bewohner ins Haus zurückkehren.

Im Auftrag

Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

