Polizeipräsidium Neubrandenburg / Kajütboot vom Usedomer See ...

Kajütboot vom Usedomer See entwendet

Heringsdorf - Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit vom 23.09.2018 bis 30.09.2018 ein im Usedomer See, Stadt Usedom Ortsteil Paske liegendes beige/ schwarzes Kajütbootes Polaris 770 AK. Das Boot mit der Außenkennung 94428-A war mit einer Gliederstahlkette und Schloss an einem ins Erdreich eingeschlagenen Pfosten gesichert. Der Besitzer gab den Zeitwert mit etwa 16.500 EUR an. Fahndungsmaßnahmen der Wasserschutzpolizei verliefen bisher negativ. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Heringsdorf (Tel. 0383782790) oder an die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de zu wenden.

