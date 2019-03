Polizeipräsidium Neubrandenburg / Kellerbrand in Stralsund

Kellerbrand in Stralsund

Am 15.03.2019,gegen 15:20 Uhr,kam es im Keller eines Einfamilienhauses im Handwerkerring in Stralsund zu einem Brand. Zur Brandbekämpfung kam die Berufsfeuerwehr Stralsund zum Einsatz. Durch das Feuer wurde ein Kellerraum erheblich beschädigt, wobei der dadurch entstandene Sachschaden auf ca.5.000EUR geschätzt wird. Die drei Bewohner wurden nicht verletzt. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Verantwortliche einen brennenden Holzscheit versehentlich aus dem Ofen geholt und in einen brennbaren Behälter gelegt. In der Folge brannte es. Der Heizungskeller ist nun stark verrußt und mehrere elektrische Leitungen sind angeschmort.Die Ermittlungen zur Brandursache werden durch das Kriminalkommissariat Stralsund geführt.

Im Auftrag

Jürgen Kolletzki Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

