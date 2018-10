Polizeipräsidium Neubrandenburg / Kennzeichendiebstahl in Stralsund

Kennzeichendiebstahl in Stralsund

Stralsund - Am 26.10.2018 gegen 23:00 Uhr wurde im Rahmen einer Vermisstensuche ein Funkstreifenwagen des Polizeihauptrevieres Stralsund in der Fußgängerzone Apollonienmarkt 5 abgestellt. Als sich die eingesetzten Beamten wieder zum Funkstreifenwagen begaben, stellten sie fest, dass bisher unbekannte Täter das hintere Kennzeichen entwendet haben. Neben dem Heck des Fahrzeuges lag die untere Abdeckung der Kennzeichenhalterung. Ein aufmerksamer Bürger hat das entwendete Kennzeichen in einem Müllbehältnis bei der "Knuts-Bar" aufgefunden und die Polizei informiert. Die Ermittlungen dauern gegenwärtig an und die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an die Einsatzleitstelle Neubrandenburg unter 0395/5582-2224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Thomas-Michael Neumann, Kriminalhauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst

