Polizeipräsidium Neubrandenburg / Kradfahrer stürzt bei ...

Kradfahrer stürzt bei leichtsinnigen Fahrmanöver-schwer verletzt

Stralsund - In der Stralsunder Hufelandstraße stürzte heute um 12.40 Uhr ein 39-jähriger Kradfahrer, weil er seine Maschine absichtlich vorne hochriss. Dabei fiel er nach hinten und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. An seinem Motorrad entstand Sachschaden von 3000,-EUR.

