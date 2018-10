Polizeipräsidium Neubrandenburg / Küchenbrand - ein Hausbewohner ...

Küchenbrand - ein Hausbewohner durch Rauch verletzt (LK Vorpommern- Greifswald)

PHR Greifswald - Am 03.10.2018 gegen 12:20 Uhr erhielt die Rettungsleitstelle des Landkreises VG die Mitteilung, dass in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in 17489 Greifswald, Kuhstraße ein Rauchmelder ausgelöst wurde und Rauch aus der betreffenden Wohnung dringen soll. Die alarmierten Kameraden der Greifswalder Feuerwehr verschafften sich daraufhin Zutritt zur Wohnung und stellten auf dem Herd einen angebrannten Topf mit Essen fest. Der 62-jährige Bewohner schlief währenddessen auf der Couch im Wohnzimmer und wurde von den Einsatzkräften geweckt.Der Wohnungsinhaber wurde mit Verdacht der Rauchgasvergiftung im Universitätsklinikum Greifswald stationär aufgenommen.Weitere Hausbewohner wurden nicht verletzt. Der entstandene Schaden wird auf ca.30 Euro geschätzt.

Im Auftrag

Jürgen Kolletzki

Polizeiführer vom Dienst,

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

