Polizeipräsidium Neubrandenburg / Mann bedroht Verkäuferin in ...

Mann bedroht Verkäuferin in Greifswald mit Messer

Greifswald - Am heutigen Nachmittag (21.09.2018) gegen 13:50 Uhr hat ein 20-jähriger Tatverdächtiger eine Mitarbeiterin einer Bäckerei in Greifswald, Nördliche Mühlenvorstadt, mit einem Messer bedroht. Nach ersten Ermittlungen betrat er zunächst als Kunde das Geschäft. Es kam nach derzeitigem Kenntnisstand zu Unstimmigkeiten über die Bezahlmethode. Daraufhin habe er plötzlich ein Messer der Bäckerei an sich gebracht, die Mitarbeiterin damit bedroht und versucht, sie zu verletzen. Unerwartet brach er sein Tun ab und flüchtete. Er begab sich in ein nahe gelegenes Restaurant. Auch dort soll er nach jetzigem Kenntnisstand eine Kellnerin mit einem Messer bedroht haben. Gäste des Restaurants eilten ihr zu Hilfe, woraufhin der Tatverdächtige wieder floh. Er konnte nach kurzer Flucht durch Polizeibeamte festgenommen werden. Nach derzeitigen Ermittlungen ist keiner der Geschädigten durch das Messer verletzt worden.

Der Tatverdächtige soll zur Begutachtung seines Gesundheitszustands in ein Klinikum verbracht werden. Von einer politisch motivierten Tat wird derzeit nicht ausgegangen.

Die Kriminalpolizeiaußenstelle Greifswald hat die Ermittlungen aufgenommen.

OTS: Polizeipräsidium Neubrandenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/108747 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_108747.rss2

Rückfragen bitte an:

Claudia Tupeit Polizeipräsidium Neubrandenburg Pressestelle Telefon: 0395/5582-2041 E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de

Auf Twitter: @Polizei_PP_NB