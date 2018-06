Polizeipräsidium Neubrandenburg / Mann spielt öffentlich an ...

Mann spielt öffentlich an seinem Geschlechtsteil und bedroht noch die Zeugen

Neubrandenburg -

Am 02.06.2018 gegen 16:40 Uhr wurde die Polizei durch Zeugen darüber informiert, dass in der Neustrelitzer Straße in 17033 Neubrandenburg eine männliche Person vor ihnen sein Geschlechtsteil entblößt hat und als sie ihn darauf ansprachen wurden sie von ihm bedroht. Der 24-jährige Zeuge, seine 28-jährige Schwester und seine 19-jährige Lebensgefährtin befanden sich zusammen mit ihren Kindern im Alter von 1 und 9 Jahren vor dem Wohnhaus in der Neustrelitzer Straße. Der 39-jährige Tatverdächtige kam hinzu und setzte sich auf die Treppe vor dem Wohnhaus. Da er nur eine sehr kurze Hosen anhatte kam es dazu, dass sein Geschlechtsteil aus der Hose heraushing. Durch die Zeugen wurde er darauf hingewiesen. Dieses nahm er zum Anlass und fing ganz bewusst an seinem Geschlechtsteil herumzuspielen. Als sich dies die Zeugen verbaten, kam es zum Streitgespräch. Im weiteren Verlauf eskalierte das Gespräch und der Tatverdächtige ging in seine Wohnung, holte einen Baseballschläger und bedrohte damit die Zeugen. Dem 24-jährigen Zeugen gelang es aber dem Tatverdächtigen den Baseballschläger zu entwenden und die Polizei zu rufen. Ein vor Ort durch die eingesetzten Polizeibeamten durchgeführter Atemalkoholtest bei dem Tatverdächtigen ergab einen Wert von 3,54 Promille. Gegen ihn wurde Anzeigen wegen Bedrohung und exhibitionistischer Handlungen in der Öffentlichkeit erstattet.

