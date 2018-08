Polizeipräsidium Neubrandenburg / Mauereinsturz bei ...

Mauereinsturz bei Abrissarbeiten in Demmin, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

Demmin - Glück im Unglück hatten am 25.08.2018 gegen 08:00 Uhr die Mitarbeiter einer in Demmin ansässigen Recyclingfirma. Sie waren damit be-auftragt, eine ehemalige Schule in der Treptower Straße in Demmin abzureißen. Dabei kam es aufgrund des Einsturzes von zwei Decken zum Kippen eines Teilstückes der Gebäudemauer. Hierdurch wurde das komplette Baugerüst auf die Straße gedrückt. Das Baugerüst reichte über die gesamte Fahrbahnbreite bis zum gegenüberliegenden Gehweg. Glücklicherweise befanden sich zu diesem Zeitpunkt weder Personen im Gefahrenbereich, noch Fahrzeuge auf der Straße. Zur Beräumung des Bauschutts und der Deinstallation des Baugerüstes musste die Treptower Straße für knapp drei Stunden komplett gesperrt werden. Die Ableitung des Fahrzeug- und Personenverkehrs erfolgte über die Deutsch-Kroner-Straße. Der entstandene Sachschaden kann aktuell nicht beziffert werden. Inwieweit gegen Vorschriften verstoßen wurde, bleibt zu ermitteln. Nach Abschluss der Aufräumarbeiten konnte die Treptower Straße für den Verkehr wieder freigegeben werden. Die Baustelle wurde durch die Recyclingfirma abgesichert. Ob infolge des Aufpralls der Mauer und des Gerüstes auf die Straße Schäden an dieser entstanden sind, bleibt zu prüfen. Die zuständigen Behörden werden dazu verständigt.

Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst

