Polizeipräsidium Neubrandenburg / Medieneinladung Begleitung ...

Neubrandenburg - Wie in der Pressemitteilung vom 12.09.2018 bekannt gegeben, führen das Polizeipräsidium Neubrandenburg und die polnische Polizei, die KWP Stettin, unter Mitwirkung der Bundespolizei am Mittwoch, dem 17. Oktober 2018, eine gemeinsame Übung durch. Unter dem Arbeitsnamen "Most / Brücke" - Most ist das polnische Wort für Brücke - werden circa 750 deutsche und polnische Beamte bei einer nicht realen Entführungslage im Einsatz sein.

Die Übung beginnt am frühen Morgen in der Stadt Ribnitz-Damgarten. Im Laufe des Vormittags wird der Übungseinsatz in Richtung der deutsch-polnischen Grenze in die Gemeinde Hintersee (Landkreis Vorpommern-Greifswald) verlegt. Dort werden Polizeikräfte beider Länder Gebiete absuchen, Spuren sichern und den fließenden Verkehr kontrollieren. Die Bundespolizei wird sich mit übenden Kräften der Bundespolizeiinspektion Pasewalk in den Bereichen der Führungsorgane sowie des Streifendienstes, der grenzüberschreitend agierenden Gemeinsamen Deutsch-Polnischen Dienststelle Pomellen, der Gemeinsamen Diensteinheit Vorpommern-Greifswald sowie einem Polizeihubschrauber der Bundespolizeifliegerstaffel Fuhlendorf an der Übung beteiligen.

Wer diesen Übungseinsatz medial begleiten möchte, meldet sich bitte bis Freitag, 12. Oktober 2018, 12:00 Uhr in der Pressestelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg unter der Telefonnummer 0395 / 55822041 an.

Einen Tag nach der Übung, also am Donnerstag, dem 18. Oktober 2018, wird es im Hotel Haffhus in Ueckermünde, Dorfstraße 35, eine Pressekonferenz geben, bei der der Polizeipräsident des PP Neubrandenburg und der Vize-Kommandant der KWP Stettin die Übung zusammenfassen und bewerten werden.

Auch für die Teilnahme an dieser PK wird um eine vorherige Anmeldung bis Freitag, 12. Oktober 2018, 12:00 Uhr in der Pressestelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg unter der Telefonnummer 0395 / 55822041 gebeten.

Alle Medienvertreter, die die Übung begleiten wollen, müssen einen gültigen Presseausweis vorlegen können.

