Polizeipräsidium Neubrandenburg / Mopedfahrer fährt in Röbel ...

Mopedfahrer fährt in Röbel gegen eine Straßenlaterne LK MSE

Röbel -

Am 10.05.2018, gegen 11:24 Uhr, kam es in Röbel, Straße des Friedens, zu einem Verkehrsunfall. Ein 49jähriger Mopedfahrer (Simson S 50) kam beim Durchfahren einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Straßenlaterne. Der Mopedfahrer wurde leichtverletzt und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der durch den Unfall entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 3000,- Euro. Eine alkoholische Beeinflussung des Fahrzeugführers lag nicht vor.

Im Auftrag

Andreas Pantermehl Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

