Polizeipräsidium Neubrandenburg / Nachmeldung zu der vermissten ...

Nachmeldung zu der vermissten Person auf dem Kastorfer See (LK MSE)

Neubrandenburg -

In den frühen Morgenstunden des 08.04.2018 wurden die Suchmaßnahmen nach der vermissten Person im Bereich des "Kastorfer See" fortgesetzt. Hieran beteiligt waren Polizeibeamte des Polizeirevieres Malchin, zwei Bootsbesatzungen der Wasserschutzpolizeiinspektion Waren, Kameraden der Rettungshundestaffel, der Polizeihubschrauber, Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Wildberg und die Wasserwacht der Freiwilligen Feuerwehr Neustrelitz mit ihrer Tauchergruppe. Bei der Suche auf dem Wasser setzten die Beamten der Wasserschutzpolizei ein Sonargerät ein. In den Nachmittagsstunden konnten dann auf dem See eine Stelle lokalisiert werden, welche Unregelmäßigkeiten auf dem Grund des Sees aufzeigte. An dieser Stelle kamen die Kameraden der Tauchergruppe zum Einsatz. Diese bargen kurze Zeit später eine männliche Person aus dem Wasser. Bei dieser handelte es sich um die gesuchte Person. Durch den Notarzt konnte nur noch der Tod festgestellt werden.

Im Auftrag

Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

