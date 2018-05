Polizeipräsidium Neubrandenburg / Ordner wird durch einen Gast ...

Ordner wird durch einen Gast gebissen

Neubrandenburg -

Am 27.05.2018 gegen 03:00 Uhr wurde die Polizei zur gastronomischen Einrichtung "Rumpelkammer" am Friedrich-Engels-Ring in 17033 Neubrandenburg gerufen. Dort soll es zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Sicherheitspersonal und einen Gast gekommen sein. Beim Eintreffen der eingesetzten Beamten des Polizeihauptrevieres am Einsatzort bestätige sich der Sachverhalt. Der 36-jährige Tatverdächtige wollte Zutritt zur gastronomischen Einrichtung haben. Dies wurde ihm durch den Geschädigten (Ordner am Eingang der Einrichtung) verweigert, da dieser beobachtet hatte, wie der Geschädigte zwei Frauen belästigte. Hiermit war der Tatverdächtige nicht einverstanden und versuchte trotzdem in Lokalität zu kommen. Dies wurde durch den Ordner mittels einfacher körperlicher Gewalt verhindert, in dem er den Tatverdächtigen wegstieß. Während der weiteren Auseinandersetzung sprang der Tatverdächtige den Geschädigten an und biss ihm in die rechte Wange. Dem Ordner gelang es nicht sich vom dem Tatverdächtigen zu befreien. Erst als ihm andere Ordner zur Hilfe eilten, gelang es ihnen gemeinsam den Gast vom Geschädigten zu lösen und zu Boden zu bringen. Dort hielten sie ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Ein vor Ort bei dem Tatverdächtigen durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,81 Promille. Der geschädigte Ordner wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum Neubrandenburg gebracht, wo seine Verletzung (blutende Bisswunde an der rechten Wange) ambulant behandelt wurde.

Im Auftrag

Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

