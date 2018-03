Polizeipräsidium Neubrandenburg / PKW-Brand in Friedland ...

PKW-Brand in Friedland (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte)

Friedland - Am 10.03.2018 gegen 03:20 Uhr wurde der Einsatzleistelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg der Brand eines PKW in der Riemannstraße in Friedland gemeldet. Bei Eintreffen von Feuerwehr und Polizei brannte ein auf dem Parkplatz abgestellter VW Passat in voller Ausdehnung. Durch den schnellen Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Friedland, welche mit 15 Kameraden vor Ort war, konnte ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte PKW verhindert werden. Der betroffene Passat brannte vollständig aus. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 4.000 Euro geschätzt. Der Kriminaldauerdienst aus Neubrandenburg führte vor Ort die Ermittlungen und war zur Spurensuche eingesetzt. Die Ermittlungen dauern gegenwärtig an und die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Friedland unter der Tel.-Nr.: 039601-300224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Im Auftrag

Holger Bahls, Polizeihauptkommissar,Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

