Polizeipräsidium Neubrandenburg / Polizei zieht Golf-Fahrerin ...

Polizei zieht Golf-Fahrerin mit 2,64 Promille in Burg Stargard aus dem Verkehr (LK Mecklenburgische Seenplatte)

Burg Stargard - Am 04.06.2018, gegen 20:15 Uhr teilten aufmerksame Verkehrsteilnehmer der Einsatzleistelle des PP Neubrandenburg mit, dass sie einen VW Golf beobachteten, der aus Richtung Bargendorf kommend in Richtung Burg Stargard fährt und dabei in Schlangenlinie unterwegs ist. Der besagte PKW konnte in der Carl-Stolte-Straße in Burg Stargard gestoppt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei der 37-jährigen Fahrzeugführerin ergab einen Wert von 2,64 Promille. Daraufhin wurde ihr im Klinikum Neubrandenburg eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde beschlagnahmt. Die Polizei bedankt sich bei den aufmerksamen Verkehrsteilnehmern für die Hinweise.

Im Auftrag

Holger Bahls, Polizeihauptkommissar, Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

