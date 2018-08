Polizeipräsidium Neubrandenburg / Quadfahrer kommt von der ...

Quadfahrer kommt von der Fahrbahn ab und fährt gegen einen Baum

Ribnitz-Damgarten -

Am 25.08.2018 gegen 20:15 Uhr kam es auf der Straße zwischen den Ortschaften Stormsdorf und Forkenbeck im Landkreis Vorpommern-Rügen zu einem schweren Verkehrsunfall. Der 39-jährige Fahrer eines Quad befuhr die Straße zwischen den Ortschaften aus Richtung Stormsdorf kommend in Richtung Forkenbeck. Dabei kam er aus bisher unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und stieß mit seinem Fahrzeug frontal gegen einen Straßenbaum. Hierbei zog sich der Fahrzeugführer so schwere Verletzungen zu, dass er mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Stralsund gebracht werden musste. Dort wurde er stationär aufgenommen. Bei der Unfallaufnahme wurde stellten die eingesetzten Polizeibeamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrzeugführers fest. Da dieser einen Atemalkoholtest verweigerte, wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet. Des Weiteren stellten die Beamten fest, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist und dass das Fahrzeug für den Straßenverkehr nicht zugelassen ist. Gegen den Fahrzeugführer wurde Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen den Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz erstattet.

