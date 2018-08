Polizeipräsidium Neubrandenburg / Raub auf dem Stralsunder ...

Raub auf dem Stralsunder Zentralfriedhof, Landkreis Vorpommern-Rügen

Stralsund - Am 25.08.2018 gegen 11:05 Uhr kam es auf dem Zentralfriedhof in Stralsund zu einer Raubstraftat zum Nachteil einer 83-jährigen Stralsunderin. Die Frau besuchte das Grab ihrer Mutter und war mit einem Rollator unterwegs. Plötzlich näherten sich zwei männliche Personen und schubsten die Frau zur Seite. Anschließend nahmen sie den Stoffbeutel der Rentnerin, welcher am Rollator hing, an sich und entfernten sich mit Fahrrädern in Richtung Hauptausgang Prohner Straße. Die 83-Jährige blieb unverletzt. Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Aufklärung dieser Straftat. Wer hat Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht oder wem sind die beiden Täter in Tatortnähe aufgefallen. Hinweise nimmt die Polizei in Stralsund unter Telefon 03831 2890 624, jede andere Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst

