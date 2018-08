Polizeipräsidium Neubrandenburg / Raubüberfall auf den ...

Raubüberfall auf den Norma-Markt in 17358 Torgelow (LK VG)

Ueckermünde -

Am 29.08.2018 gegen 19:55 Uhr wurde der Polizei über Notruf der Überfall auf den Norma-Markt in der Buchenstraße in 17358 Torgelow gemeldet. Beim Eintreffen der eingesetzten Polizeibeamten des Polizeirevieres Ueckermünde bestätigte sich der Sachverhalt. Eine unbekannte männliche Person mit einer Ski-Maske über dem Gesicht betrat den Norma-Markte und bedrohte mit einem Messer die Mitarbeiter des Marktes. Von diesen forderte er die Herausgabe von Bargeld. Als ihm die Mitarbeiter das Bargeld gegeben hatten, legte er dieses in einen mitgeführten beigefarbenen Stoffbeutel und flüchtete zu Fuß aus dem Markt in Richtung Ahornstraße. Dabei konnten die Mitarbeiter beobachten, dass er sich die Ski-Maske vom Kopf zog. Der Täter erbeutete mehrere hundert Euro. Die sofort eingeleiteten Suchmaßnahmen der Polizei führten nicht zum Auffinden des Täters. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Täter konnte durch die Zeugen wie folgt beschrieben werden.

- Ca. 25 - 40 Jahre alt - Ca. 170 - 180 cm groß - Schlanke Gestallt - Dunkelblonde kurze Haare - Dunkelgrauer Pullover - Dunkelgraue bzw. schwarze Cargo-Arbeitshose - Schwarze Beanie-Mütze mit zwei Augenschlitzen

Zeugen welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben werden gebeten sich im Polizeirevier Ueckermünde unter der Telefonnummer 039771-82224, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei MV unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Im Auftrag

Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

OTS: Polizeipräsidium Neubrandenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/108747 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_108747.rss2

Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg Pressestelle Nicole Buchfink Telefon: 0395/5582-2040 Fax: 0395/5582-2006 E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst Telefon: 0395/5582-2223 Fax: 0395/5582-2026

Auf Twitter: @Polizei_PP_NB