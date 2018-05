Polizeipräsidium Neubrandenburg / Rivalisierende Jugendgruppen ...

Rivalisierende Jugendgruppen in Anklam - LK Vorpommern-Greifswald

Anklam -

Am 19.05.2018 kam es in den Abendstunden zu mehreren Polizeieinsätzen auf dem Parkplatz am Peeneufer nahe der Fußgängerbrücke in Anklam. Zwei Jugendgruppen, die sich dort aufhielten und alkoholische Getränke konsumierten, gerieten in einen Streit. Zunächst wurde gegen 20 Uhr ein Fahrzeug mittels eines Steins beschädigt, dann folgten gegen 21:30 Uhr körperliche Auseinandersetzungen, die zur Anzeige gebracht werden sollten. Als die herbeigerufenen Polizeibeamten vor Ort eintrafen, kam es zu einem Übergriff auf diese durch einen 22-jährigen Mann. Mithilfe von Reizgas konnte der Angriff abgewehrt werden. Der Tatverdächtige wurde durch die Reizgasanwendung leicht verletzt und muss sich nun wegen Köperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. Des Weiteren wurden Anzeigen wegen Beleidigung, gefährliche Körperverletzung und Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz unter den Jugendlichen aufgenommen. Durch das Aussprechen mehrerer Platzverweise wurde eine örtliche Trennung der Jugendgruppen erzielt, so dass wieder Ruhe im Bereich des Peeneufers hergestellt werden konnte.

