Polizeipräsidium Neubrandenburg / Rücknahme der ...

Ribnitz-Damgarten/Stralsund - Bezugnehmend auf die Pressemitteilung "Unterstützung der Landespolizei Brandenburg bei der Öffentlichkeitsfahndung nach einem 60-jährigen Vermissten" vom 05.10.2018 14:11 Uhr konnte in Erfahrung gebracht werden, dass der Vermisste am 05.10. lebend in Brandenburg a.d. Havel angetroffen und in eine Klinik eingewiesen wurde. Die Öffentlichkeitsfahndung kann eingestellt werden.

