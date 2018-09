Polizeipräsidium Neubrandenburg / Ruhestörender Lärm durch Sieg ...

Ruhestörender Lärm durch "Sieg Heil" und "Heil Hitler" Rufe in Lärz Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

Neustrelitz - Am 07.09.2018 wurde die Polizei gegen 22:30 Uhr wegen ruhestörenden Lärms gerufen. Mehrere Zeugen gaben vor Ort an, dass der 34-jährige Hausbewohner laut Musik gehört hat. Dabei hat er mehrmals aus seinem offenen Fenster "Heil Hitler" und "Sieg Heil" gerufen. Die vor Ort befindlichen Polizeibeamten stellten die Ruhe wieder her und nahmen eine Strafanzeige wegen Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen gegen den Hausbewohner auf. Im Auftrag Thomas-Michael Neumann, Kriminalhauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst

