Polizeipräsidium Neubrandenburg / Sachbeschädigung an der ...

Sachbeschädigung an der Bürotür der AfD in Stralsund , LK VR

Stralsund - Am 19.09.2018, gegen 20:25 Uhr, meldete ein Hinweisgeber eine Sachbeschädigung an der Eingangstür des Bürgerbüros der AfD in Stralsund, Mariakronstr. 12. In der Zeit vom 17.09.2018 ca. 16:00 Uhr bis 18.09.2018 ca. 13:00 Uhr wurde durch unbekannte/n Tatverdächtige/n , vermutlich mittels mehrerer mit schwarzer Flüssigkeit (eventuell Teer) gefüllter Luftballons, eine Sachbeschädigung an der Eingangstür des Bürgerbüros begangen. Die Flüssigkeit härtete nach der Tat aus und konnte nicht einfach wieder beseitigt werden. Der entstandene Schaden beläuft sich insgesamt auf ca. 200 EUR.

Im Auftrag

Udo Koltermann PHK

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

OTS: Polizeipräsidium Neubrandenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/108747 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_108747.rss2

Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg Pressestelle Nicole Buchfink Telefon: 0395/5582-2040 Fax: 0395/5582-2006 E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst Telefon: 0395/5582-2223 Fax: 0395/5582-2026

Auf Twitter: @Polizei_PP_NB