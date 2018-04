Polizeipräsidium Neubrandenburg / Sachbeschädigungen durch ...

Sachbeschädigungen durch Unbekannte in Juliusruh Landkreis Vorpommern-Rügen

Sassnitz -

Unbekannte zogen in der Nacht vom 27.04.2018 zum 28.04.2018 durch Juliusruh (Insel Rügen) und begingen im Bereich der Wittower Straße und des Zittkower Weges zahlreiche Sachbeschädigungen. Hier wurden ein Stromverteilerkasten am Straßenrand gewaltsam geöffnet, Verkehrsschilder beschädigt, Leitpfosten herausgerissen und Wahlplakate entfernt bzw. angegriffen. Die Ermittlungen zu den Tätern sowie zum genauen Ausmaß des Schadens dauern derzeit an. Die Schadenshöhe beläuft sich nach bisherigen Erkenntnissen, auf etwa 2000,-EUR. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu dem oder den Tätern geben können, sich beim Polizeirevier Sassnitz unter der Telefonnummer 038392-3040, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Im Auftrag

Andreas Pantermehl Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

OTS: Polizeipräsidium Neubrandenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/108747 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_108747.rss2

Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg Pressestelle Nicole Buchfink Telefon: 0395/5582-2040 Fax: 0395/5582-2006 E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst Telefon: 0395/5582-2223 Fax: 0395/5582-2026

Auf Twitter: @Polizei_PP_NB