Polizeipräsidium Neubrandenburg / Schreckschusswaffe und Drogen ...

Schreckschusswaffe und Drogen bei Fahrzeugkontrolle gefunden - LK Vorpommern-Greifswald

Eggesin -

Am 20.05.2018 gegen 20:00 Uhr wurde bei einer Verkehrskontrolle in Eggesin ein VW Transporter angehalten und kontrolliert. Sowohl der 29-jährige Fahrer als auch der 26-jährigen Beifahrer hatten keine Ausweispapiere bei sich. Dafür hatte der Beifahrer ein Tütchen mit Betäubungsmitteln dabei. Bei der anschließenden Durchsuchung des VW Transporters wurde unter dem Beifahrersitz auch noch eine geladene Schreckschusswaffe sowie 10 sogenannte "Polenböller" aufgefunden. Beide Insassen des Fahrzeugs gaben an, dass sie nichts von der Waffe und den Böllern gewusst hätten, da sie das Fahrzeug nur geliehen haben. Alle aufgefundenen Gegenstände wurden sichergestellt und Strafanzeigen wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffen-, Betäubungsmittel- und Sprengstoffgesetz gefertigt.

Im Auftrag Annette Klinger Polizeiführerin vom Dienst

