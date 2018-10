Polizeipräsidium Neubrandenburg / Schuppenbrand in ...

Schuppenbrand in Stralsund(Grünhufe)

PHR Stralsund - Am 28.10.2018 gegen 03:40 Uhr wurde die Einsatzleitstelle der Polizei in Neubrandenburg über den Brand eines Holzschuppens auf einem Privatgrundstück in der Stralsunder Großen-Parower-Straße informiert.Beim Eintreffen der Feuerwehr und der Polizei brannten dort ein Räucherofen und der daran grenzende Holzschuppen. Nach ersten Schätzungen wird die Schadenssumme mit ca.1.500 - Euro angegeben. Nach ersten Ermittlungen wurde der Brand durch den betriebenen Räucherofen ausgelöst. Personen wurden nicht verletzt. Zum Löschen war der Einsatzzug der Berufsfeuerwehr Stralsund am Brandort.

Im Auftrag

Jürgen Kolletzki Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

