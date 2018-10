Polizeipräsidium Neubrandenburg / Schwere Brandstiftung in ...

Schwere Brandstiftung in Gützkow (Landkreis Vorpommern-Greifswald)

PR Wolgast - Am 28.10.2018 kam es gegen 00:10 Uhr zu einer schweren Brandstiftung in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße in 17506 Gützkow. In der Wohnung einer Doppelhaushälfte eines 34- jährigen Mannes kam es zu einem Brand in der Küche. Der Bewohner konnte aus der brennenden Wohnung gerettet werden und erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung. Es entstand ein Sachschaden von ca. 20.000 Euro. Eine 65-jährige Frau in der zweiten Doppelhaushälfte wurde vorsorglich evakuiert,blieb aber unverletzt. Nach den Löscharbeiten konnte die Frau wieder in ihre Wohnung zurückkehren.Der Kriminaldauerdienst hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen. Ein Brandursachenermittler wird bei der zuständigen Staatsanwaltschaft beantragt, um die polizeilichen Ermittlungen zu unterstützen. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Gützkow, Gribow und Bandelin mit insgesamt 25 Kameraden.

Im Auftrag

Jürgen Kolletzki Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

