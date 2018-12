Polizeipräsidium Neubrandenburg / Schwerverletzte Person nach ...

Schwerverletzte Person nach Brand in einem Mehrfamilienhaus (LK Vorpommern-Rügen)

Bergen/Rügen -

Am 04.12.2018, gegen 20:10 Uhr, wurde in einem Mehrfamilienhaus in Bergen auf Rügen, Ruschwitzstraße, ein Rauchmelder ausgelöst, so dass die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei zum Einsatz kamen.

Nach bisherigem Erkenntnisstand brannte in der betreffenden Wohnung die Matratze und die Bettdecke einer 65-jährigen bettlägerigen Frau. Die Frau musste mit schweren Verbrennungen an Händen und Füßen in eine Spezialklinik geflogen werden. Am Brandort war die Freiwillige Feuerwehr Bergen auf Rügen im Einsatz. Zur Brandursache hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

Tino Gerigk Polizeiführer vom Dienst

