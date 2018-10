Polizeipräsidium Neubrandenburg / Streit zwischen Vater und Sohn ...

Streit zwischen Vater und Sohn eskaliert

Bergen -

Am 05.10.2018 gegen 20:15 Uhr wurde die Polizei zu einer Messerstecherei in den Panoramablick in 18528 Bergen auf der Insel Rügen gerufen. Beim Eintreffen der eingesetzten Beamten des Polizeihauptrevieres Bergen wurden sie bereits durch den 60-jährigen Geschädigten erwartet. Dieser befand sich in einem Rettungswagen, wo eine Stichverletzung behandelt wurden. Der Geschädigte gab gegenüber den Polizeibeamten an, dass er sich mit seinem 22-jährigen Sohn und dessen 40-jährigen Freundin zu Besuch in Bergen befindet. Am Abend hatte er dann einen verbale Auseinandersetzung mit seinem Sohn. Diese Auseinandersetzung eskalierte derart, dass sich der Sohn ein Messer nahm, damit den Vater bedrohte und die Herausgabe von Geld forderte. Im weiteren Verlauf eskalierte die Situation derart, dass der Sohn dem Vater das Messer in den Oberschenkel des rechten Bein stach. Hierauf händigte ihm der Vater seine Brieftasche mit 45,-EUR Bargeld aus. Anschließend zwang der Sohn den Vater und die eigene Freundin unter Vorhalt eines Messers sich in die Wohnstube der Wohnung zu begeben. Dort schloss er sie dann ein und entfernte sich in unbekannter Richtung. Dem Vater gelang es nach 45 Minuten sich über ein Fenster aus der Wohnung zu befreien und zum nächstgelegenen Nachbarn zu laufen. Von dort informierter er die Polizei und einen Rettungswagen. Der Geschädigte wurde durch den Rettungswagen ins SANA-Krankenhaus nach Bergen gebracht. Dieses konnte er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Gegen den Sohn wurde Anzeige wegen räuberischer Erpressung, gefährlicher Körperverletzung, Freiheitsberaubung und Sachbeschädigung erstattet. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Im Auftrag

Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

