Polizeipräsidium Neubrandenburg / Suche nach 84-jährigem ...

Suche nach 84-jährigem Urlauber auf Hiddensee, Landkreis Vorpommern-Rügen

Bergen/ Rügen - Am 14.05.2018 um 20:10 Uhr wurde die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg über Notruf darüber informiert, dass ein 84-jähriger Urlauber aus Berlin von seiner Familie auf der Insel Hiddensee vermisst wird. Die eingeleiteten Ermittlungen ergaben, dass sich der Urlauber, welcher sich in der Vergangenheit schon mehrfach auf Hiddensee aufhielt, am späten Vormittag zu einem Spaziergang aufgebrochen war. Als er am späten Nachmittag noch nicht zurück war, machten sich die Familienangehörigen Sorgen und begannen mit der Suche nach ihm. Nach Verständigung der Polizei wurde die Stationsbeamtin auf Hiddensee mit der Führung der Suche beauftragt. Sie aktivierte die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren der Insel, welche mit einer Stärke von 16 Kameraden die Suche unterstützten. Auch eine Bootsbesatzung der Wasserschutzpolizei Sassnitz und eine Besatzung eines Seenotrettungsbootes der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger befand sich im Einsatz und suchte seeseitig nach dem Mann. Ab 22:20 Uhr befand sich auch der Polizeihubschrauber der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern zur Suche im Einsatz. Am 15.05.2018 um 00:05 Uhr fand die Suche ein glückliches Ende. Ein Bürger aus Stralsund meldete sich in der Einsatzleitstelle und berichtete, dass er einen älteren Mann im Stadtgebiet Stralsund festgestellt hat, der auf ihn den Eindruck machte, als würde er Hilfe benötigen. Die Prüfung der Personalien brachte die Gewissheit, dass es sich um den 84-jährigen Urlauber aus Berlin handelte. Er war unverletzt, wurde aber trotzdem zur Prüfung seines Gesundheitszustandes an den Rettungsdienst übergeben und in ein Stralsunder Krankenhaus gebracht. Die Suchmaßnahmen wurden eingestellt und die Familie verständigt. Die Polizei bedankt sich bei allen Helfern für die Unterstützung und den geleisteten Einsatz.

Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst

