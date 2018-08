Polizeipräsidium Neubrandenburg / Suche nach vermissten ...

Suche nach vermissten Spaziergängern in Herzwolde (LK Mecklenburgische Seenplatte)

Neustrelitz -

Am 31.08.2018 gegen 15 Uhr verließ ein 81-jähriger Mann mit seinen beiden Enkelkindern, zwei und vier Jahre alt, das Gelände der Bungalowsiedlung in Herzwolde zu einem Spaziergang. Als er nach drei Stunden noch nicht zurück war, alarmierte die besorgte Mutter der Kinder die Polizei. Mit Funkstreifenwagen aus den Polizeirevierbereichen Neustrelitz, Malchin, Neubrandenburg, Röbel und Waren wurde die Suche nach den drei vermissten Personen aufgenommen, da ein Unglück nicht auszuschließen war. Zur Unterstützung der Beamten kamen zwei Diensthunde und der Polizeihubschrauber zum Einsatz. Gegen 20 Uhr kehrte der Großvater mit seinem Enkeln erschöpft aber unversehrt vom Spaziergang zurück. Der 81-Jährige gab an, sich verlaufen zu haben.

Im Auftrag Annette Klinger Polizeiführerin vom Dienst

OTS: Polizeipräsidium Neubrandenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/108747 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_108747.rss2

Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg Pressestelle Nicole Buchfink Telefon: 0395/5582-2040 Fax: 0395/5582-2006 E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst Telefon: 0395/5582-2223 Fax: 0395/5582-2026

Auf Twitter: @Polizei_PP_NB